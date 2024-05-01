غدًا.. الأهلي السعودي يواجه ضمك بالدوري " تاريخ المواجهات "

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي ضيفه ضمك غدًا الخميس في مباراة لا بديل فيها عن الفوز بالنسبة لأصحاب الأرض بعد فقدان خمس نقاط في آخر جولتين وهو ما يهدد حفاظ الفريق على مركزه في دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي السعودي المركز الثالث برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون ونقطتين عن الاتحاد صاحبي المركزين الرابع والخامس، وإن كان للأهلي مباراة مؤجلة أمام الهلال يوم 6 مايو.

في المقابل يبحث ضمك عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الارتقاء في سلم الترتيب، إذ يحل الفريق عاشرا برصيد 38 نقطة.

والتقى الفريقان في الدوري بما في ذلك الدوري المشترك 9 مرات سابقة، فاز كل منهما في 3 مباريات وحسم التعادل 3 مباريات أيضًا، وسجل هجوم ضمك 15 هدفاً، بينما سجل هجوم الأهلي 20 هدفا .

ويستعيد ضمك خدمات لاعبه المصري طارق حامد، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يُعاني منها، كما يمتلك لاعبين مميزين أمثال الروماني نيكولاي ستانسيو والكاميروني جورج نوكودو والغامبي أسان سيسان والجزائري مصطفى زغبة ومواطنيه فاروق شافعي وعبدالقادر بدران .

بينما يعول النادي الأهلي على نجومه أبرزهم الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينو، بالإضافة إلى الإيفواري فرانك كيسييه والحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والتي أقيمت على استاد المحالة.