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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنترميلان يلتقى عقوبة بسبب احتفال لاعبه الطائش

إنتر ميلان
إنتر ميلان

تعرض نادي إنتر ميلان للعقوبة من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد نهاية الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
 

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وحصد إنتر ميلان بطولة الدوري الإيطالي في الجولة الثالثة والثلاثين بعد فوزه على جاره الروسونيري، أي قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

احتفل إنتر ميلان عبر حافلات مكشوفة في الأسبوع الذي تلاه بعد نهاية مباراة تورينو في مسابقة الدوري الإيطالي.

وتابعت التقارير أن تم توقيع عقوبة على إنتر ميلان بغرامة مالية تقدر بـ 3 آلاف يورو بعد الهتافات المسيئة للاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لميلان خلال الاحتفالات. 

وتابعت أن الإساءات التي كانت لـ ثيو هيرنانديز خلال احتفالات لاعبو الإنتر بلقب الدوري، ووصل الأمر إلى حد رفع دينزل دومفريس الظهير الأيمن للنيراتزوري، لافتة مسيئة يظهر فيها وجه ثيو على جسم "كلب". 

وواصلت أن الغرامة التي أوقعت على النادي جاءت بعد الهتافات التي رددتها الجماهير ضد ثيو وليس بسبب اللافتة التي رفعها دومفريس.

وواصلت أنه مازال هناك عقوبة محتملة دومفريس سوء بالغرامة أو الإيقاف بسبب اللافتة وستكون حسب التحقيق الذي يجريه القاضي الرياضي في إيطاليا. 
 

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الجريدة الورقية