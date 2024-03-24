رباعي أنتر ميلان أساسيين في مواجهة إيطاليا امام الأكوادور مساء الأحد

أكدت صحيفة كورييري ديللو سبورتو الإيطالية ان أربعة لاعبين من لاعبي نادي أنترميلان الإيطالي متصدر الدوري الإيطالي يقودون في الغد تشكيلة الأتزوري الأساسية في المواجهة الودية التي ستجمع منتخب إيطاليا بمنتخب الأكوادور مساء الاحد .

وقالت الصحيفة الأيطالية ان المدير الفني السابق لناديا روما و نابولي الإيطاليان والمدير الفني الحالي لمنتخب أيطاليا لوتشيانو سباليتي يريد تجهيز التشكيلة الإيطالية التي ستخوض نهائيات يورو 2024 دفاعا عن اللقب الذي احرزته إيطاليا قبل ثلاثة اعوام حيث اعتمد سباليتي على التشكيلة 3 / 4 / 2 / 1 وهي قريبة الشبه من 3 / 5 / 2 التي يلعب بها سيموني إينزاجي المدير الفني للأنتر ولذلك فأن سباليتي يبدو اقرب الى اشراك اكبر مجموعة من لاعبي الأنتر ضمن التشكيلة الأساسية .

واكدت الصحيفة ان لاعبي الأنتر باستوني ودارميان سيكونا اساسيان في تشكيلة خط الظهر لمنتخب إيطاليا الى جانب كل من جان لوكامانشيسني لاعب روما وسيكون دي ماركو ظهيرا ايسر فيما سيتواجد نجم وسط الأنتر باريلا اساسيا في قلب وسط ملعب إيطاليا .

يذكر ان إيطاليا تتواجد ضمن المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024 ضمن مجموعة تضم كرواتيا وأسبانيا وألبانيا .