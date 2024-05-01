إنشاء مستشفي جديدة بقوص جنوب قنا بتكلفة 2.2 مليار جنية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء مستشفى جديدة بمدينة قوص جنوب قنا.

وقال المحافظ، إن التكلفة الإجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنية، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ونوه أنه جارى استصدار قرار إحلال وتجديد مستشفىات نقادة و الوقف المركزي.

موقف تشغيل باقي المستشفيات:

وبيّن المحافظ، أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت ٨٥ %، وسوف تدخل الخدمة في ٣٠ يونيه المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به ٧٠% . .

وأورد المحافظ، أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل الآن بكامل طاقتها والتى تقع على مساحة 2800 م2، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام.

(الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة.

قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 1` حضانة مبتسرين، 14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر.

وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات و2 قاعة تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزى والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل.

وأضاف أن مستشفى فرشوط المركزي سبق تشغيل قسمي الرعاية المركزة للأطفال والذى يحتوي على 16 سريرا، وقسم الأشعة المقطعية، والذى يضم أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا.

ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية، بالإضافة الى قسم العناية المركزة للكبار، بما يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة.

وأبرز المحافظ، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وعقد المحافظ، اليوم، اجتماعا لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، حضره الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

و عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا والدكتورة سمر عاطف مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.