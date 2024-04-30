ورش تنمية مهارات جوالة جامعة عين شمس (صور)

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة في جامعة عين شمس ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية لجوالي وجوالات عشائر كليات الجامعة.

وأقيمت ورش العمل في الفترة من 28 وحتي 30 من أبريل الجاري بالمخيم الكشفي الدائم في جامعة عين شمس بكلية الزراعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جوالة جامعة عين شمس

وتضمن البرنامج التدريب على الحرف اليدوية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر) مثل المكرمية، والخرز، والاركيت، والكروشية، واسترنج ارت.

كما تضمن برنامج جوالة جامعة عين شمس التدريب على الورش الكشفية حياة الخلاء لتنمية المهارات الإبداعية لدي الشباب.

وشارك 60 جوال وجوالة من عشائر كليات جامعة عين شمس، وهي: الزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، والحقوق، والتربية النوعية، والألسن، والتربية، والتمريض.

أهداف جوالة جامعة عين شمس

جوالة جامعة عين شمس

ويعد الجوالة نشاط يرمي إلى مجموعة من الصفات الحميدة للشباب من الجنسين مثل: تحمل المسئولية، والاعتماد على النفس، والتعاون بما يفيد الفرد والجامعة والمجتمع.

وتختص الجوالة في جامعة عين شمس بدعم الحركة الكشفية والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع.

وتستهدف جوالة جامعة عين شمس المساهمة في تنمية الشباب لتحقيق أقصي قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية كأفراد ومواطنين مسئولين في مجتمعاتهم المحلية والقومية والعالمية.

وتعمل جوالة جامعة عين شمس على تنظيم المعسكرات التدريبية علي مستوى الجامعة والكليات، وتنفيذ الدورات التدريبية لصقل المواهب، وإعداد جيل يتحمل المسئولية.

كما تعمل جوالة جامعة عين شمس على إقامة الورش النوعية كشفيو وفنيو وثقافية للطلاب بما يفيد في تنمية الروابط وبث الروح الجامعية فيهم.