إجراء 4 عمليات جراحية في العيون لمصابي غزة بمستشفى جامعة سوهاج

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم زيارة للمستشفى الجامعي لمتابعة الحالة الصحية والاطمئنان علي عدد من مصابي غزه والذي تم اجراء عدد ٤ عمليات جراحية لهم بقسم العيون، الي جانب إجراء فحوصات طبية لعدد ٦ آخرين، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور آحمد كمال مدير مستشفى الجراحات المتخصصة، والدكتور احمد جاد أستاذ طب وجراحة العيون، الدكتورة فريدة سامي مدير ادارة العلاج بأجر.



وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس الجامعة الحالة الصحية للمرضي واستمع الي مطالبهم، مشدداً علي تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية وتوفير كافة المستلزمات العلاجية والخدمية، طيلة فترة بقاءهم في المستشفي، متمنياً الشفاء العاجل وطيب الإقامة لهم بين اهلهم وذويهم بسوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي ان الزيارة تأتي في اطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة للاطمئنان علي جميع الاجراءت الصحية التي تقدم للمصابين من قطاع غزة أول بأول، موضحاً ان العمليات الجراحية بلغت عدد ٤ عمليات جراحية في العيون، وعدد ٦ حالات من الأطفال تم عمل اجراءات طبية مختلفة لهم. مؤكدًا علي تقديم الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وتوفير جميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة حتي عودتهم الي اوطانهم سالمين آمنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالعال أن جميع النزلاء من الاشقاء الفلسطينبن يتم تقديم اعلي درجات الرعاية الصحية لهم منذ وصولهم، موضحاً انه تم اجراء عدد من العمليات في العيون لعدد ٤ مصابين منها مياه بيضاء، وانفصال شبكي، ورشح سكري علي الشبكية، وتم حقنها داخل العين، وحالتهم جميعا مستقرة.

وأضاف الدكتور احمد كمال ان الزيارة شملت ايضاً مناظرة عدد ٦ حالات من الاطفال تم عمل فحوصات ومتابعة لحالتهم الصحية منهم ٦ اطفال يعانون من نقص في الصفائح الدموية، وورم عطمي، وحرق قديم، ويتم متايعتهم باستمرار حتي تماثلهم للشفاء بشكل تام.

جدير بالذكر ان مستشفي سوهاج الجامعي استقبلت في ٢٣ ابريل الماضي عدد ٢٤ من مصابي غزه و٥٠ من ذويهم لاستكمال مراحل العلاج، حيث عبر المصابين عن بالغ سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة مؤكدين علي فخرهم واعتزازهم بالشعب السوهاجي وما وجدوه من كرم وحسن معاملة وطيب اقامة منذ اللحظات الأولي لوصولهم مستشفي الجامعة.