تعاون بين بحوث الصحراء وهيئة الطاقه الذرية تنفيذاً لرؤية مصر 2030

تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق والتعاون مع المركز البحثية والمؤسسات الحكومية العلمية، قد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماع مع د. عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقه الذريه والوفد المرافق له بحضور نواب رئيس مركز بحوث الصحراء والساده رؤساء الشعب البحثيه واساتذة المركز من التخصصات المختلفة.

تنمية المجتمعات

وقد استعرض "شوقى" أنشطة المركز ودور محطاته البحثيه لتنمية المجتمعات الصحراويه وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعيه كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدوله للتنميه المستدامة ومواجهة التصحر وإيجاد حلول غير تقليديه للتغلب على تحديات التنميه والاهتمام بالبحوث التطبيقيه فى المجالات المشتركه.



وأعرب الدكتور عمرو الحاج عن سعادته لتوحيد الجهود البحثيه مما يساهم فى تعظيم نتائج البحوث وتوفير الإمكانات للباحثين بالجهتين.