في جائزة الجامعة للكليات.. المركز الأول للطب البيطري والثاني للصيدلة بقناة السويس

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة - خلال مجلس الجامعة رقم (451) إلى الكليات الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي "الجوائز الداخلية للجامعات" في الدورة التقيمية الأولى لجائزة جامعة قناة السويس للتميز الداخلي لعام 2023، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد بالتعاون مع فريق إدارة الجائزة على مستوى الجامعة.

هذا وأعلن "مندور" حصول كلية الطب البيطري على المركز الأول، يليها في المركز الثاني كلية الصيدلة، كما حصلت كلية التربية على المركز الثالث، كما تم تصعيد كليات العلوم والزراعة والتمريض ليصبح عدد الكليات التي ستشارك في المنافسة على جائزة التميز الحكومي على المستوى الوطني 6 كليات.

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر والتقدير لعمداء الكليات الفائزة، وسفرائها في المسابقة؛ مشيراً إلى أن العمل الجماعي وتوحيد الأهداف ووضوح الرؤية أساس النجاح ؛متمنياً مزيد من التقدم في تلك المسابقة التي يرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف بناء جهاز إداري قوي وكفء.

وواصل رئيس الجامعة الشكر إلى سفراء التميز بكليات الجامعة، وكذلك لجنة المقيمين المتميزين، لافتاً إلى أنهم أحد مكاسب إدارة الجائزة في دورتها الأولى والتي سيتم الإعتماد عليهم بصوره أكثر فعالية في الخطوات التالية، مؤكدا على حرص الجامعة الدائم في تقديم كافة الدعم و توفير الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات وقدرات منتسبي الجامعة في كافة المجالات، موضحا أهمية تعميق ثقافة التميز وتطوير الأداء و تنمية القدرات، والتي تنعكس على أداء وكفاءة الجامعة لتفعيل منظومة التميز الداخلي بها.

ومن جانبه - أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تطوير الجهاز الإداري ليساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، مجددا التهنئة للكليات الفائزة، متنمياً للجامعة التقدم والازدهار.

جدير بالذكر أن فريق إدارة الجائزة على مستوى الجامعة تتكون من الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس الفريق"، وعضويه كلا من الدكتور رفيق عبد الرحمن محمد الأستاذ بكلية الزراعة وعضو مركز ضمان الجودة بالجامعة مسئول التقييم، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض و عضو مركز ضمان الجودة مسئول الدعم الفنى و اللوجستي، والدكتور محمد علي مدير وحدة ضمان الجودة بكليه العلوم مسئول الدعم التكنولوجي، و الأستاذ عبد الناصر عبد الجليل مسئول الإتصال والتواصل باللجنة المختصة بالتعاون مع زملاء آخرين بكليات الجامعة.