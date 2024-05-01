الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا مستاء من رحيل نجمه السابق جوندوجان

جوندوجان
جوندوجان

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ندمه على رحيل الألماني إلكاي جوندوجان، إلى برشلونة.
 

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وأنتقل جوندوجان بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي إلى صفوف نادي برشلونة  في الصيف الماضي.

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية أن نوعية جوندوجان بالنسبة لبيب جوارديولا مفقودة خاصة أن اللاعبين الذين وقعوا معهم ليحلوا مكانه لم يستطيعوا تقديم نفس الأداء.

وتابعت التقارير أن جوارديولا معجب للغاية بأسلوب لاعب السابق وطريقه لاعبه وأداءه حيث كان جوندوجان أول صفقة يقرر التعاقد معها بعد توليه قيادة الفريق السماوي.

وأشارت التقارير أن نونيز وكوفاسيتش لم يقدما الأداء المطلوب ولم يستطيعا سد الفجوة التي حدثت بعد رحيل الألماني جوندوجان.

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وواصلت أن بيب كان رافضا لفكرة رحيل جوندوجان لكن السيتي تعامل مع تجديد عقده بشكل هادئ ما جعل اللاعب يميل للرحيل.
 

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