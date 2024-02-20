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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوندوجان يوجه رسالة لجماهير برشلونة

جوندوجان
جوندوجان

وجه الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة الإسباني، رسالة لجماهير النادي بعد النتائج المتذبذبة للبلوجرانا خلال الفترة الأخيرة.

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وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قد قرر الرحيل عن البارسا بعد نهاية الموسم الجاري، بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق خلال الموسم الحالي.
وقال جوندوجان في تصريحات لشبكة "لا فانجارديا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد برشلونة  مر بصعوبات كثيرة خلال هذا الموسم، فاللاعبون الشباب  يلغبون تحت ضغط كبير، بالإضافة للإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين المؤثرين".
وأضاف: "لابد من أن يدرك الجميع بأننا لا نلعب وفقًا للتوقعات التي تم عقدها علينا، كل واحد منا يفعل أقصى ما لديه".

ووجد تشافي ولاعبوه هجومًا وانتقادات حادة ضدهم، بعد المستويات المتذبذبة في بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم، بجانب خوف جماهير البلوجرانا من الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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