جوندوجان ينتقد أراخو بعد طرده أمام باريس سان جيرمان

علق ألكاي جوندوجان نجم وسط فريق برشلونة على واقعة طرد رونالد أراخو مدافع البارسا التي تلقاها في مباراة باريس سان جيرمان بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



قال جوندوجان في تصريحاته عقب نهاية المباراة: بمثل هذه الحالات إذا لم تكن متأكد من قطع الكرة فيجب عليك الابتعاد؛ أفضّل استقبال هدف ولا أن تخطئ بهذه الطريقة.



وتابع لاعب برشلونة: اذا قام بالخطأ فهي طرد لكن لم اشاهد الاعادة، في نفس هذه الحالات عليك تتأكد انك اذا تدخلت فسوف تصل للكرة او دعه ابقى بعيد و دعه يحصل على واحد ضد الحارس، كما قلت لم اشاهد اللقطة ولست متأكد اذا سيصل للكرة ( المهاجم).





وواصل اللاعب الألماني: اعطيه الفرصة ، ربما الحارس ينقذنا او ربما تتلقى الهدف، لان البقاء مع لاعب اقل من الخصم هي ببساطة دمرت حظوظك.



وأضاف في تصريحاته حول الهدف الثاني لباريس: خطأ اخر ، اعتقد كان علينا الخروج و منعه من التسديد، وليس كأننا لم نتدرب ، كان حر تماما. اللاعب القريب من الكرة و اللاعب كان عليه الخروج.



وتابع جوندوجان: كانت الحالة 3 لاعبين ضد 3 بعدها بات فيتينها الرابع وكان على شخص ما الخروج ولم يفعلها احد او فعلها متأخر جدا.

