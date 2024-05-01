نائب رئيس اتحاد العمال يوضح المكتسبات غير المسبوقة للعمال في عهد السيسي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تاريخ نضال العمال ممتد على مدار أعوام كثيرة، مصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام، موضحا أن العمال بذلوا كثيراً من الجهود لبناء تاريخ ووجدان هذه الدولة.

وأضافت «البدوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ بناء الجمهورية الجديدة الذي يتم حاليا هو استكمال لمراحل سابقة، موضحا أن تشهد هذه الفترة توجه الدولة لمساندة العمال ودعم بشكل غير مسبوق.

منذ 2014 حتى الآن نظام الأجور العمال تغير في مصر

وأكد على أن منذ 2014 حتى الآن نظام الأجور العمال تغير في مصر، وبدأت سن قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا القرار يتطور بشكل منتظم وفقا لتطور الأسعار المحيطة به، موضحا أن الحد الأدنى لالأجور هذه الفترة تطور 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم، حتى وصل إلى 6 آلاف جنية.

الدولة بدأت تركز على العمالة الأقل دخلاً

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، بدأت تركز على العمالة الأقل دخلاً، بالإضافة إلى أن العمالة الغير منتظمة كانت هدف للدولة المصرية، موضحا أن خلال أزمة كورونا صدر 6 منحات للعمالة الغير منتظمة، ثم بعد الأنتهاء من أزمة كورونا منحوا شهادات أمان، بالإضافة إلى أن على المستوى التشريعي الدولة اهتمت كثيرا بهم من خلال وضع قانون التأمين الاجتماعي والصحي.

جدير بالذكر أن اليوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.