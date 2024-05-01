أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الاربعاء في البحرين.. الذهب بكام

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في البحرين.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات اليوم الاربعاء في اسواق الذهب البحرينية استقرارًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو27.97 دينار بحريني، بينما سجل سعره بالدولار 74.38

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في البحرين نحو25.64 دينار بحريني، بينما وصل سعره بالدولار إلى68.18 دولارا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية بدولة البحرين اليوم الاربعاء الاول من شهر مايو، وتحرص الوفد على عرض كل المستجدات التي تطرأ على أسعار كافة السلع الخدمية التي تهم متابعي الوفد في شتى انحاء الوطن العربي، كـ الخضروات والفاكهة والحديد والاسمنت والدولار، لاسيما أسعار الذهب التي تشغل تفكير فئة كبيرة من عشاق المعدن الاصفر، وجاءت اسعاره اليوم على النحو الاتي:

سعر الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

سعر الذهب دينار دولار

عيار 24 27.97 دينار 74.38 دولار

عيار 22 25.64 دينار 68.18 دولار

عيار 21 24.47 دينار 65.08 دولار

عيار 18 20.98 دينار 55.79 دولار

عيار 14 16.31 دينار 43.39 دولار

عيار 12 13.98 دينار 37.19 دولار

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 يصل إلى27.97 دينار، بينما سجل سعره بالدولار 74.38

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 اليوم في البحرين يبلغ نحو25.64 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى68.18 دولارا.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 سجل نحو 24.47 دينار، بينما وصل سعره بالدولار إلى 65.08دولارا.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 وصل إلى20.98دينار، أي ما يعادل 55.79 دولار.

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 وصل إلى16.31دينار، وسجل سعره بالدولار نحو43.39 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12

عيار 12 اليوم في البحرين سجل نحو 13.98دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو 37.19 دولار.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم في البحرين تصل إلى 869.77 دينار، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2.313 دولار.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ نحو 195.77 دينار، بينما حقق سعره بالدولار نحو 520.67 دولار.

سعر كيلو الذهب

حقق سعر كيلو الذهب اليوم في دولة البحرين نحو 27.967 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ 74.380 دولار.