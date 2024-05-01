استمرار المباحثات المصرية السعودية استعدادا لموسم الحج و تجهيز خدمات متميزة للسياحة

لجان مشتركة لاستلام المخيمات , وخطة طوارئ للتدخل والحل الفوري للمشاكل

واصلت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعاتها بالمملكة العربية السعودية استعدادا لموسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر , وقد عقدت اللجنة اجتماعا مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات خاصة المنوط بهم خدمة حجاج السياحة , وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كافة التفاصيل الخاصة بالحج السياحي , كما تم شرح كافة الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام

وقد تم الإتفاق خلال الإجتماع على أن المسؤولية تضامنية بين الجميع لإنجاح موسم الحج , وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من شركات السياحة , وخلال الاجتماع تم فتح حوار موسع لتعظيم الإيجابيات المتوقعة هذا العام , كما تم التأكيد على أن الجميع ومن خلال العلاقات المتميزة خلال مواسم الحج السابقة سوف يبذلون أقصى جهدهم سعيا لراحة وسلامة ضيوف الرحمن ولصالح خدمة الحاج



كما تم الاطمئنان على وضع خطة للطوارئ تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية , و تم الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية لاستلام الخيام بحد أقصى 25 ذو القعدة بكامل تجهيزاتها وخدماتها والتعديل السريع فيها إذا تطلب الأمر ذلك