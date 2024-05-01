أسعار القمح صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

سعر القمح اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، وثبتت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، ليسجل نحو 11,900 جنيه للطن خلال التعاملات، واستقرت سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليسجل نحو 11,500 جنيه للطن، وسجل سعر كيلو القمح في الاسواق المحلية اليوم نحو 30 جنيهًا للمستهلك.

وتدرس الحكومة إجراء زيادة جديدة لسعر أردب القمح للموسم الحالي ليصل إلى 2000 جنيه للإردب بالتزامن مع ارتفاع سعر القمح في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

واستقر سعر طن القمح اليوم لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ سجلت الأسعار استقرارًا بعد الارتفاع الأخير الذي وصل إلى 1000 جنيه في بعض الانواع.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية للسلع، لاسيما اسعار القمح، والتي تراجعت اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار القمح اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدة تاجر الجملة

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 11,900 جنيه للطن خلال التعاملات.

قمح روسي بروتين 11.5%

كما ثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 11,700 جنيه للطن.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

واستقرت سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 11,500 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 30 جنيهًا للمستهلك.

واتخذت الحكومة المصرية خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي من خلال زيادة سعر توريد القمح من المزارعين بنسبة 25%، ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، ويهدف هذا القرار إلى تشجيع زراعة القمح وزيادة حجم توريده من المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.