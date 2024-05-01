المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.. القانون الجديد يغطي 90% من المخالفات

تبدأ الجهات المختصة بالمدن والأحياء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح وتقنين الوضع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والالتزام بما جاء في المادة 5 من قانون التصالح.



القانون الجديد يغطي 90% من المخالفات

ومن جانبه قال محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.

أشار سعده ، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.

وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن المصادر الحكومية أعلنت إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

3- المستند الدال على تاريخ المخالفة.

4- 3 نسخ من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة.

5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.

6- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبني.

7- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير.

8- الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب.

9- الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

10- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدل على حقوق الارتفاق المتبادلة.

11- المستند الدال على الموافق على تقنين وضع اليد وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

12- شهادة منسوب لاعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة.

13- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم.

14- نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، أو إلغاؤه بعض قبوله، لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات المحددة.

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

4- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

5- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

6- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

7- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.