موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. تزامنًا مع بدء شهر مايو يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمعرفة الموعد الرسمي لفتح باب التاصلح على مخالفات البناء، حيث تبدأ المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

كما يرغب المواطنين في معرفة الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والتي تشمل التالي:

وجود شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح

صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب للتصالح.

وجود نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي.

وجود الموافقة على تقنين وضع اليد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مقابل التصالح في مخالفات البناء

ويبلغ التصالح للمتر المسطح 50 جنيهًا بحد أدنى ولا يزيد على 5000 جنيه، على أن يستكمل المواطن سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح على مخالفات البناء.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

ويتم رفض اللجنة المختصة طلب التصالح عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، نايهك عن عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.