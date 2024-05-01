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الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة وما يشهده  العالم من صراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء وأيضًا على اقتصادات الدول.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف تعاملات اليوم

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الين يتراجع أمام الدولار بعد تقارير عن تدخل سلطات اليابان


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء: 
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.85 جنيه للشراء، 47.99 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار في بنك المصرف المتحد 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

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