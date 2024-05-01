مسئول أوكراني: أوديسا أصبحت هدفا رئيسيا للضربات الروسية

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش اليوم الأربعاء إن الروس يختارون الآن مدينة أوديسا كهدف رئيسي لضرباتهم، مشيرا إلى أنهم خلال الليلة الماضية، هاجموا مناطق مكتظة بالسكان بثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن المتحدث قوله - في تصريحات إعلامية - "لقد اختار الروس الآن مدينة أوديسا كهدف رئيسي لهم. ففي السابق كانت مدينة خاركيف، التي في الواقع تتعرض للهجوم بشكل مستمر. والآن يضرب الروس مناطق مكتظة بالسكان في أوديسا بثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم. ونتيجة لذلك، تعرض الناس للقتل والإصابة".

وشدد على أنه من الصعب للغاية إسقاط الصواريخ الباليستية لأن كلا من أوديسا وخاركيف يقعان بالقرب من مواقع الإطلاق الروسية.

وأشار المتحدث إلى أن النظام الوحيد القادر على صد مثل هذه الهجمات الباليستية هو باتريوت. وشدد على أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من هذه الأنظمة والصواريخ لمحاربة روسيا.

وفي سياق متصل تتواصل الحرب الروسية على اوكرانيا. وفي آخر التطورات الميدانية، قال حاكم منطقة ميكولايف في أوكرانيا إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة ألحق أضرارا جسيمة بفندق في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية يقاتلون في أوكرانيا.

وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف عبر تطبيق تيليجرام "هاجم العدو المدينة بطائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136". وأضاف "نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعا... دون سقوط قتلى أو مصابين".

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن الهجوم الروسي تسبب أيضا في تحطيم نوافذ في فندق قريب وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مقاتلين روس غير حكوميين في المنطقة القول إن القوات الروسية حيث يقيم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية ويقاتلون في أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني أيضا عبر حسابه على تيليغرام إن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق ميكولايف دون تقديم تفاصيل. وأضاف أنه دمر أيضا أربع طائرات مسيرة أخرى أطلقتها روسيا فوق المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقتي فينيتسا وكيروفوهراد بوسط البلاد وفوق منطقة خميلنيتسكي في الغرب.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.