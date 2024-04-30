غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مايو 2024م، غدًا الأربعاء من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل 2024م، أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) أحد البرامج التنموية التى بدأها «بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

أضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من فرق بيت الزكاة والصدقات.

بيت الزكاة والصدقات المصري يطلق أطول قافلة إغاثية من مصر إلى غزة

أطلق بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، القافلة السابعة للحملة العالمية أغيثوا غزة تحت شعار جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

القافلة مكونة من 115 شاحنة عملاقة تحمل على متنها 1840 طنًّا من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية والدقيق والأجهزة الطبية؛ تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة لإغاثة أهلنا المستضعفين هناك، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأكد بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم، أن القافلة السابعة في طريقها إلى ميناء رفح البري؛ لتقديم الدعم لأهلنا في قطاع غزة، مشيرًا إلى مشاركة وفود شعبية من نحو 85 دولة حول العالم، منها: الأردن، وإندونيسيا، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا؛ التي شاركت في تجهيز شاحنات المساعدات؛ وذلك استجابة لنداء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، باستمرار دعم أهلنا الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم وحصاره الجائر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن شاحنات القافلة محملة بكراتين المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأرز، والدقيق، والزيوت، والسمن، والمكرونة، والمعلبات سريعة التحضير، والتمور، والأجبان، والألبان، والمياه المعدنية، والعصائر، وغيرها من المواد التي تُشكّل ضرورةً أساسية للنظام الغذائي.

وأكد بيان بيت الزكاة والصدقات أن المساعدات لم تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تضمّنت القافلة أيضًا المفروشات، والمراتب، والملابس التي تناسب جميع الأعمار من الذكور والإناث، كما شملت شاحنات طبية محملة بكل المستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم، وكل ما يلزم للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

وقد حضر العديد من الجاليات العربية والأحنبية للمشاركة في حضور انطلاق القافلة الشاملة السابعة التابعة لـ بيت الزكاة والصدقات المصري، المنطلقة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت شعار أغيثوا غزة، إلى معبر رفح المصري.

وتشارك في القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري العديد من الدول من بينها الهند والصين والجزائر وتونس، والأردن، وماليزيا.

جدير بالذكر، أن مساعدات بيت الزكاة والصدقات إلى غزة منذ بدء العدوان وصلت حتى الآن نحو 7840 طنًّا، بدعم من القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إن إطلاق القافلة السابعة جاء في إطار استمرار جسر الإغاثة الذي مدَّه بيت الزكاة والصدقات؛ للتخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر، ومواجهة المجاعة، وإنقاذ آلاف المصابين هناك