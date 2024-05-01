سوهاج تشارك بمعرض تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي "وتريكس"

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، شاركت بالمعرض الدولي الاول في مصر لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه فى دورته الثامنة "وتركس"، والذى عقد فى الفترة من 28 إلى 30 من شهر ابريل الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مشاركة الشركة تاتى فى اطار ضرورة الاطلاع على احدث التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس أشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الدعم الفني أنه تم مشاركة عدد من مهندسي الشركة يمثلون قطاعات الدعم الفني والمشروعات والتخطيط ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي لنقل الخبرات التى تم استعراضها خلال المعرض للاستفادة بها فى تنفيذ الأعمال والمهام الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن الجدير بالذكر ان المعرض استمر لثلاثة أيام متواصلة لتقديم تكنولوجيات وأعمال لأكثر من 400 شركة محلية ودولية من أكبر العلامات التجارية لتكنولوجيا تحلية وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف بمشاركة دولية غير مسبوقة من دول العالم مثل إيطاليا وأمريكا وتركيا وإسبانيا والنمسا وروسيا والنرويج والمجر والهند والصين وكوريا وبمشاركة العديد من الهيئات الحكومية المحلية والعالمية.

وفي سياق آخر كان المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يرافقه الدكتور مهندس صلاح بيومى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد إفتتح فعاليات منتدى المخاطر السيبرانية والذى تم تنظيم تحت اشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمشاركة جميع الشركات التابعة فى الفترة من 27 الى 28 أبريل الجارى.



وأضاف المهندس ممدوح رسلان ان الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع استراتيجية واضحة لامن وتامين المعلومات لتجنب الهجمات السيبرانية وان هذا المنتدى يستهدف استعراض اهم السبل التى توصلت إليها الشركات التى تعمل فى هذا المجال لمنع او الحد من الاختراقات التى يترتب عليها فقدان البيانات او السيطرة عليها.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف بسوهاج ان الشركة تولى اهتمام كبير بمجال نظم وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات من الهجمات السيبرانية حيث تم الانتهاء من شراء اجهزة حماية للداتا سنتر كما تم توفير اجهزة لادارة امن شبكة المعلومات الداخلية وتوفير تراخيص برامج مواجهة الفيروسات وجاري تركيب اجهزة حماية لجميع افرع الشركة.