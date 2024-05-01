انخفاض جديد بأسعار الذهب وعيار 24 يسجل 3486 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024، بقيمة 30 جنيها بعد عدة تغيرات خلال تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيها مقابل 3080 جنيها أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3486 جنيها.

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيها.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها.

الجنيه الذهب 24400 جنيه.

أسباب هبوط الذهب

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مطلع تداولات أمس قبل أن تعود إلى التذبذب تسبب في زيادة الضغط السلبي على سعر الذهب بمصر، هذا بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليصل السعر المتوسط حالياً عند 47.70 جنيه لكل دولار.

سعر الذهب المحلي يميل إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استقرار سوق الذهب واختفاء عمليات المضاربة والحركات السعرية العنيفة، وفق تحليل جولد بيليون كما تستمر عمليات تصدير الذهب في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تراجع في سعر الذهب المحلي مقارنة مع السعر العالمي بهدف تحقيق فارق ربح عند التصدير.

أيضاً التوقعات بتراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة بعد تزايد الواردات الدولارية لمصر، وتسعير الدولار في موازنة العام المالي الجديد عند 45 جنيه للدولار، الأمر الذي يحرك سعر الصرف نحو الهبوط تدريجياً وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على سعر الذهب المحلي.

من جهة أخرى صرح وزير المالية أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن -مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين- إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأونصة.

وانخفض الطلب، باستبعاد التعاملات خارج البورصة، خمسة بالمئة إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات اثنين في المئة.