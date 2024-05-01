تكافل وكرامة.. متى يتم صرف معاش شهر مايو؟

تكافل وكرامة.. مع بدء شهر مايو الجاري يكثف الكثير من المواطنين أصحاب معاشات تكافل وكرامة، عن الموحد المحدد لصرف معاشتهم، حيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادات الجديدة منتصف الشهر.

معاش تكافل وكرامة مايو 2024

ويمكن للمستحقين للمعاش الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024، عبر زيارة الموقع الرسمي لـوزارة التضامن الاجتماعي واختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجتك.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي.

يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

النقر على كلمة استعلام، لتظهر جميع البيانات

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يتقاضى معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يحصل على معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يحصل على معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.