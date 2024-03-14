يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وأيضًا جدول زيادة المعاش، وموعد الصرف، بعد قرار الرئيس السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%.



ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستفيدين ومعرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg .

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

يتم حساب زيادة معاش تكافل وكرامة 2024، يُضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15%.

وقد قرر الرئيس زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% للمستفيدين البالغ عددهم 22 مليون مستفيد، لتصبح الزيادة خلال سنة إلى 55% من قيمة المعاش، ويتم صرفها مع معاش شهر مارس الجاري.

ومن الممكن حساب الزيادة في معاش تكافل وكرامة 2024، بضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15% ولتصبح نتيجة الضرب هي إجمالي المعاش بعد الزيادة والتي سيتم صرفها مع معاش شهر مارس المقبل.

وسيكون جدول زيادة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس 2024 كما يلي:

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 450 جنيهًا ليصبح 517.5 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 480 جنيها ليصبح 552 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 500 جنيها ليصبح 575 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 550 جنيها ليصبح 632.5 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 580 جنيها ليصبح 667 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 620 جنيها ليصبح 713 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 650 جنيها ليصبح 747.5 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 680 جنيها ليصبح 782 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 700 جنيها ليصبح 805 جنيهات.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 740 جنيها ليصبح 851 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 770 جنيها ليصبح 885.5 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 800 جنيها ليصبح 920 جنيهًا.

خطوات تقديم التظلم من معاشات تكافل وكرامة



من الممكن تقديم تظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة .



الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680.

تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.

من خلال على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024



يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع محل إقامة المتقدم بالأوراق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.