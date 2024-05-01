المقاولون يحقق الفوز السابع على التوالي في بطولة الجمهورية

واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2005 انتصارته بتحقيق الفوز السابع على التوالي على فريق وادي دجلة برباعية مقابل هدفان ، أحرزها محمود الخطيب بيبو هدفان و ايمن سيد وادم محمد هدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب وادي دجلة ، ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود فريق المقاولون العرب، المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن احمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.



في سياق متصل، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 الفوز على فريق نادي الاسماعيلي في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1 -1، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن مجدي درويش ويعاونه مدرب الفريق الكابتن محمد محسن ومدرب حراس المرمى الكابتن بلال ثابت والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أسلام محمود أخصائي اصابات الملاعب