د.حنان كامل: نتبع مع الطلبة الوافدين سياسة الباب المفتوح لحل مشكلاتهم

في احتفالية عين شمس

أقامت وحدة الوافدين بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حفل ختام العام الدراسي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، بحضور كل من الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة الدكتورة حنان سالم، وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة، وبحضور الأستاذة إيمان الحوسني، الملحق الفني بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من أساتذة الكلية والموظفين الإداريين بالكلية والطلاب المصريين والوافدين.

بدأت الاحتفالية بترحيب عميدة الكلية بالسادة الضيوف وبأهمية إنشاء وحدة الوافدين لتكون دعماً للوافدين الدارسين بالكلية، تلاها الكلمة الافتتاحية للقائم بعمل مدير وحدة الوافدين بكلية الآداب الدكتور أحمد سامي عنتر، ورحب خلالها بإدارة الكلية وأساتذتها والطلاب والحضور الكريم، ثم تناول حق أي إنسان في التعليم، ثم تحدث عن دور مصر في رعاية العلم والمتعلمين على مر الزمن وعن أبوابها المفتوحة دائماً أمام كل باحثٍ عن العلم والمعرفة النافعة للإنسانية. ثم تحدث عن دور كلية الآداب في نشر العلوم الإنسانية وعن أهمية وحدة الوافدين بالكلية.

أعقب الكلمة الافتتاحية عرض فيديو قصير عن الكلية والوافدين بها من جميع الدول.

ثم بدأت الأستاذة الدكتورة عميدة الكلية كلمتها مؤكدة على الشفافية في التعامل مع الوافدين وعلى سياسة الباب المفتوح أمامهم في كل وقت، كما نوهت لتوجههم إلى وحدة الوافدين في أي أمر يتعلق بهم، وأعلنت عن استقدام موظفين من إدارة شئون الطلاب والدراسات العليا لوحدة الوافدين ليكونوا مسئولين عن شئون الوافدين في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا وذلك للتسهيل عليهم.

بينما أكد الأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تقديم الدعم اللازم للطلبة الوافدين والسعي لحل مشكلاتهم، وكونهم خير سفراء لنا في دولهم، وأكد على ضرورة التواصل المستمر لحل أي مشكلات تجد وتحقيق طموحهم.

فيما أكدت الأستاذة الدكتورة وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن تكون وحدة الوافدين خطوة مهمة لدعم الوافدين.

بينما أثنى الكلمة الملحق الفني لسفارة الإمارات، على الكلية وجهودها في سبيل نشر العلم، وعلى حسن استقبال ورعاية الطلاب الإماراتيين بالكلية، وكذلك إبداء الاستعداد اللازم للتطوير والتحديث المستمر للأنظمة الإدارية بالكلية.

ثم تم فتح باب المناقشة والأسئلة للطلاب الوافدين والحضور، والتي تم خلالها مناقشة بعض المشكلات التي تواجه الطلبة مثل عقبة اللهجة المصرية المستخدمة في المحاضرات أمام الطلبة غير العرب، وعدم توافق مواعيد الامتحانات الصباحية مع بعض الطلبة خاصة الدراسات العليا، وبعض العقبات الإدارية، وقد تم طرح بعض المقترحات للعمل على راحة الطلبة وتذليل مشكلاتهم وحلها.

أقيم الحفل تحت رعاية أ. د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أ. د حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف أ. د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق د. أحمد سامي مدرس اللغة الفارسية وآدابها وقائم بعمل مدير وحدة الوافدين بكلية الآداب جامعة عين شمس، بحضورأ. د حنان سالم وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والأستاذة / إيمان الحوسني، الملحق الفني بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من أساتذة الكلية والموظفين الإداريين بالكلية والطلاب المصريين والوافدين.

