الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

إجازة
إجازة

يعد عيد العمال وشم النسيم من أبرز المناسبات الت ييحصل خلال الموظفين على إجازة رسمية، حيث يوافق عيد العمال اليوم الأربعاء 1 مايو، ويتم ترحيل موعد إجازة عيد العمال لـ يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وتكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024.

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الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

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متابعة سير العمل خلال إجازة عيد الفطر بمنشآت جنوب سيناء

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وقد كشف  وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الإجازات الرسمية خلال عام 2024 

إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الخميس 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال، يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024.

وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.

عيد الجلاء 1956، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو، يوم الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو.

عيد ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء 23 يوليو.

 المولد النبوي الشريفيوم الإثنين 16 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973 يوم الأحد 6 أكتوبر.

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