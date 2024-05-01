موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

يعد عيد العمال وشم النسيم من أبرز المناسبات الت ييحصل خلال الموظفين على إجازة رسمية، حيث يوافق عيد العمال اليوم الأربعاء 1 مايو، ويتم ترحيل موعد إجازة عيد العمال لـ يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وتكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وقد كشف وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الإجازات الرسمية خلال عام 2024

إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الخميس 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال، يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024.

وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.

عيد الجلاء 1956، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو، يوم الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو.

عيد ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء 23 يوليو.

المولد النبوي الشريفيوم الإثنين 16 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973 يوم الأحد 6 أكتوبر.