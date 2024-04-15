متابعة سير العمل خلال إجازة عيد الفطر بمنشآت جنوب سيناء

تابعت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، سير العمل فى عدد من المنشآت العاملة بالقطاع السياحي وقطاع البترول بمدن المحافظة على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من تنفيذ قرار وزير العمل حسن شحاتة طبقا للكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024، والذى ينص على اعتبار إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر فى الفترة من الثلاثاء 9 أبريل 2024 وحتى 14 أبريل 2024، مع اعتبار الأحد إجازة تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعامل، ويأتي ذلك القرار فى إطار الحرص على توحيد الإجازات السنوية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد، وفي ضوء سعي المديرية وأجهزتها على متابعة تطبيق القانون والقرارات الوزارية داخل المنشآت، وذلك لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز علاقات العمل فيما بينهما، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وقالت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف القطاعات، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل مستقرة، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأضافت مدير المديرية أن المديرية ومكاتبها قامت بمتابعة تنفيذ الكتاب الدورى الخاص بإجازة عيد الفطر، وتعريف العمال بحقوقهم أثناء فترات الإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية طبقا لقانون العمل، ناقلة تهنئة وزير العمل لعمال مصر الشرفاء بهذه المناسبة المباركة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل النهوض بالإنتاج وتحقيق التنمية.

إجازة عيد الفطر



وحددت وزارة العمل موعد إجازة عيد الفطر المبارك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت وزارة العمل أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت الوزارة منشورًا بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.