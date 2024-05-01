أستاذ علاقات دولية: سياسة مصر الخارجية فى المحيط العالمى ذات ثقل

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر بسياستها الخارجية وعلاقتها سواء فى المحيط الإقليمى أو المحيط العالمى لها ثقل كبير، ودائما نرى أن هناك حرصا لتبادل الزيارات بين المسئولين العرب والأجانب والقيادة السياسية المصرية.

زيارة أمير الكويت

وأضاف سلامة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن اختيار أمير الكويت لتكون القاهرة أول زيارة له لها دلالة كبيرة على عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتى لها باع كبير بين البلدين، وأيضا العلاقات السياسية.

مصر من أوائل الدول التى اعترفت بالكويت بعد استقلالها فى أوائل الستينيات

وأوضح أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بالكويت بعد استقلالها فى أوائل الستينيات من القرن العشرين، كما أن هناك عمقا فى العلاقات التاريخية والمواقف المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة أن المنطقة العربية عرضة لتوترات كثيرة.

جدير بالذكر أن سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم، قال أمس إن هناك توافقا مصريا كويتيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الزعيمين المصري والكويتي على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف السفير الكويتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد مساء الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع الشيخ مشعل الجابر الصباح أمير دولة الكويت على جهود مصر من أجل وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كما تم التباحث حول العديد من الملفات منها اليمن وليبيا واستكمال مسيرة العملية السياسية والانتخابات ومجمل الملفات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وأشار السفير غانم صقر الغانم إلى أن زيارة الشيخ مشعل الجابر الصباح إلى مصر اليوم هي الأولى له بعد أن تولى الحكم في البلاد، موضحا أن أمير الكويت استعرض مع الرئيس السيسي كافة القضايا المشتركة وذات الصلة وقضايا المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال إن أمير الكويت أكد وقوفه بجانب مصر في الحفاظ على حقها في ماء نهر النيل.

وأضاف أن أمير الكويت أشاد بجهود الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان، كما تم الحديث عن استهداف الحوثيين للسفن وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ولفت الغانم إلى أن المباحثات ناقشت أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين في الفترات المقبلة، موضحا أن هناك استثمارات كويتية تقدر بـ10 مليارات دولار في القطاع الخاص و15 مليار دولار في قطاع الحكومي وهي استثمارات ناجحة.

واختتم السفير غانم صقر الغانم حديثه قائلا "إن الجانبين تحدثا بعمق عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، حيث باتت مصر جاذبة للاستثمار العربي والخليجي وهذا شيء يفرحنا".