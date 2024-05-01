إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

استقر المدير الفني إيهاب جلال على تشكيل الإسماعيلي الأساسي الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد الأهلي على ملعب استاد برج العرب في الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الجولات الثلاثة الأخيرة والتي شهدت تعادله في مباراتين وخسارته واحدة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة حصدها من 19 مباراة بواقع 4 انتصارات فقط 7 تعادلات، بينما تلقى الدراويش الهزيمة في 8 مباريات حتى الآن.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الأهلي:

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد نصر - محمد الدسوقى - محمد بيومى - حازم سكر

الوسط: حمدى النقاذ - محمد مخلوف - محمد حسن

الهجوم: عبد الرحمن مجدى - أحمد الشيخ - نادى فرج

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.