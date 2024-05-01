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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالأرقام.. فينيسيوس جونيور يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

فينيسيوس جونيور لاعب
فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

يقدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مستويات أكثر من رائعة بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي ساهم من خلالها في بلوغ الميرنجي الدور نصف النهائي من البطولة.

وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ الألماني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب الفريق البافاري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

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فينيسيوس ينضم لقائمة تاريخية في ريال مدريد

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توني كروس يسجل رقم مميز مع ريال مدريد

سجل النجم البرازيلي الدوري هدفي الريال في المباراة، حيث جاء الهدف الأول لصالح ريال مدريد في شباك بايرن ميونخ في الدقيقة 24، بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من توني كروس.

وأضاف فينيسيوس، هدف التعادل للميرنجي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، بعدما كانت النتيجة 2-1 للبايرن، ليعيد فريقه للمباراة ويسهل مهمته في مباراة العودة بإسبانيا.

أرقام فينيسيوس جونيور في دوري الأبطال منذ 2021/22:

◉ أكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم (285) 

◉ أكثر من قام بمراوغات (101) 

◉ أكثر من صنع فرص (66)

◉ أكثر من ساهم بـأهداف (31) 

◉ أكثر من صنع أهداف (15)

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