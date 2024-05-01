توني كروس يسجل رقم مميز مع ريال مدريد

انتهت منذ قليل المباراة القوية بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ،والتي جمعت بينهما علي ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشهدت أرضية ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدفين لمثلهما، سجل ليروي ساني وهاري كين لصاحب الأرض، وأحرز فينيسيوس جونيور ثنائية الضيف.



ويترقب الفريقين مباراة العودة المقرر إقامتها في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، يوم 8 من شهر مايو المقبل، من أجل حسم التأهل للدور النهائي من التشامبيونز ليج.

وبحسب ما أفادت به شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن الألماني توني كروس متوسط ميدان النادي الملكي، حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام البايرن منذ رحيله عن الفريق إلى الميرنجي في 2014.

اهداف ريال مدريد وبايرن ميونخ

سجل ليروي ساني في الدقيقة 53 الهدف الأول لصالح بايرن، بينما أضاف النجم الإنجليزي الهدف الثاني لصاحب الأرض عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 57.

فيما تمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب صفوف اللوس بلانكوس، من تسجيل هدفين الريال في الدقيقتين 24 و83 على التوالي، وكان الثاني عن طريق ضربة جزاء.



