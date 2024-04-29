يحتفل به الأخوة الأقباط.. كل ما تريد معرفته عن أسبوع الآلام

يحتفل الأخوة الأقباط خلال هذا الأسبوع فيما يُعرف بـ" أسبوع الآلام"،حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالامس أحد السعف، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام، هذا العام وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير.

أسبوع الآلام

وتحتفل الكنيسة القبطية بأسبوع الآلام، والذى بدأ أمس بأحد الشعانين، ويليه اليوم اثنين البصخة، حيث تتوقف صلوات القداس التى تستمر طوال الصوم الكبير فى الكنائس والأديرة، وذلك من مساء أحد السعف حتى صباح خميس العهد.

سبت لعازر وأحد السعف

ويتكون أسبوع الآلام من سبت لعازر هو السبت الذي أقام فيه يسوع لعازر، وأحد السعف ذكرى دخول المسيح القدس، واثنين البصخة، وثلاثاء البصخة، وأربعاء البصخة، وهي التي تسمى بأيام البصخة ولا يرفع بخور.

كما صلاة تجنيز مقدما للذين يموتون أثناء أسبوع الآلام يليهم خميس العهد وهو ذكرى العشاء الأخير مع التلاميذ، قبل أن يتم القبض عليه وتوجيه تهمة التجديف له، ويعتبر هذا اليوم الذى غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، وكذلك هو يوم تأسيس سر التناول أحد أسرار الكنيسة السبعة.

ويُعد هذا الأسبوع أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية، ويطلق عليه "أسبوع الآلام"، أو بشكل أدقّ "أسبوع البصخة المقدس" وتبدأ أحداث أسبوع الآلام بالفرح مع دخول السيد المسيح أورشليم واستقبال أهلها له بسعف النخيل، ويتوسطه الحزن والألم حيث يتم لفّ أعمدة الكنائس بلفافات سوداء، كما يتم فعل الأمر نفسه بالأيقونات وتعلق الستائر السوداء على بعض جدران الكنيسة.

كما تُلغى الحفلات ولا تقام الزيجات، ويصوم الأقباط هذه الأيام بشكل انقطاعي وتصل ذروته في يوم الجمعة العظيمة حيث يمتد الصوم الانقطاعي حتى السادسة مساءً، كما يصوم بعض الأقباط ولا يتناولون إلا خبزًا ولحًا وماءً فقط، وهو ما تفسّره الكنيسة بأنها تضع نفسها فى شركة مع آلام المسيح.

ويعقب ذلك يوم الجمعة العظيمة وهو أقدس أيام السنة لدى المسيحيين في العالم أجمع، وهو ذكرى تعذيب وصلب وموت المسيح على الصليب، ويصوم فيه الأقباط بدءا من ليلة الخميس وحتى مساء الجمعة، ثم يعقبه سبت الفرح أو سبت النور، ثم أحد القيامة وهو تذكار قيامة يسوع وظهوره لمريم المجدلية- وفق المعتقدات المسيحية.