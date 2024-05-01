ختام فعاليات "نتشارك" بمدينة طور سيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومنظمة اليونيسف، فعاليات تقييم مبادرات برنامج “نتشارك”، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ورندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية، وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء برلمان الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

أما عن المشاركون في برنامج “نتشارك” 13 مبادرة مجتمعية وهي: -

واحد مننا - هنجملها - سلمي - اعرف بلدك - ايجابي - مركزنا - مازالت طفله - من حقها نحميها - بيس- بكره بيها - امي تقرأ- وصلني- رولتا.

تسعى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي من خلال برنامج “نتشارك” في نسخته الثانية، إلى خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات، إلى جانب إعداد جيل من القياديين والمبادرين الشباب يتميز بفكر تنموي إبداعي ورؤى جديدة تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية.

كما تسعى المبادرة أيضا، إلى تأهيل القيادات الشابة والمبادرين الشباب بالمهارات والقدرات للمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوسائل وأدوات غير تقليدية، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتشجيع الاتجاهات الإيجابية لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي والريادي المجتمعي التنموي، وعلى التفكير الإبداعي، وإبراز المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية.

وفي سياق أخر - تابع محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها بمدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وتم خلال الجلسة عرض مقترح المتخللات الواقعة بتقسيم المزاد بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ عن طريق المزاد العلني وعرض الشروط والضوابط.

وتم خلال الجلسة الموافقة علي تعديل تخصيص الأرض والمبنى المستغل كمدرسة ثانوية تجارية بمدينة أبورديس ليكون لصالح مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدلا من الوحدة المحلية لمدينة أبورديس.

إنشاء 60 بيت بدوي .. إنشاء وحدة شئون اجتماعية .. إنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس..

وأيضا عرض موضوعات خاصة بقرية رأس النقب بمدينة طابا منها رفع كفاءة خزان المياه، إنشاء 60 بيت بدوي، وإنشاء وحدة شئون اجتماعية، ورفع كفاءة العيادة الصحية، وإنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس علي غرار مدينة راس سدر، ورفع كفاءة دار المناسبات، ورفع كفاءة المسجد وفرشه بالسجاد.