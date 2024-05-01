3 مراكز جديدة للتخاطب وذوي الهمم بالقليوبية

تضم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، 4 مراكز للتخاطب خلال المرحلة الأولى وهى مراكز كفر الجزار ببنها، مساكن اسكو بشبرا، العمار بطوخ، الاحراز بشبين القناطر.

أنشاء 3 مراكز جديدة فى المرحلة الثانية..

كما أنها بصدد أنشاء 3 مراكز جديدة فى المرحلة الثانية وهي :-

مراكز نادى القناطر الخيرية.

مركز شباب كوم الاطرون

مركز الامل للتنمية الشبابية بالخانكة

ويتم تجهيز هذه المراكز بأحدث الأدوات والأجهزة والمدربين والأخصائيين، لتقديم العديد من الخدمات لأصحاب الهمم منها جلسات التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، وصعوبات التعلم، التكامل الحسي".

جلسات توعوية لأولياء أمور ذوي الهمم ..

بالإضافة إلى التقييم النفسي وتقديم المشورة وجلسات توعوية لأولياء أمور ذوي الهمم عن المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم، بهدف خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم.

وأشاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية باهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمعز

معرباً عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وما يوليه من رعاية كاملة لهم وفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات الخاصة بذوي الهمم وممارسة الأنشطة المتنوعة ودمجهم ومشاركتهم بها.