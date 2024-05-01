الجوية الأمريكية تحتفظ بالحد الأدنى من الاستعداد القتالي وفي حاجة إلى تحديث

قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد ألفين، إن سلاح الجو يحتفظ بالحد الأدنى فقط من مستوى الاستعداد القتالي، وهو ما يشكل تحديا كبيرا في مواجهة المنافسة الاستراتيجية مع الصين.



وأضاف رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية في جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي، أن "الحاجة إلى أن نكون في مواجهة استراتيجية مع الصين العدوانية والصاعدة، إلى جانب التهديدات الملحة المستمرة في جميع أنحاء العالم، تتطلب من القوات الجوية زيادة استعداد قواتها الحالية إلى أقصى حد، مع تكييف هياكلنا وعملياتنا لتعظيم قدرتنا على الهيمنة في المواجهة المستمرة بين القوى الكبرى".

وقال ألفين إن "الوقت ليس في صالحنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه "تحديات كبيرة".

وتابع: "لقد تحملنا النفقات للحفاظ على الحد الأدنى من مستوى الاستعداد لدى القوات الجوية اليوم لتلبية متطلبات البلاد مع الحفاظ على مكاسب التحديث التي تحققت في السنوات الماضية".

بدوره، أشار وزير القوات الجوية الأميركية فرانك كيندال، في حديثه في نفس الجلسات، إلى أن هذا النوع من القوات المسلحة الأمريكية "يحتاج إلى تحديث فوري وكبير من أجل مواكبة القدرات العسكرية المتنامية لجمهورية الصين الشعبية".