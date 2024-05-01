هل جفاف العين يسبب الصداع؟.. حيل بسيطة للعلاج السريع

يعاني الكثيرون من جفاف العين، والذي يحدث عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة من سطح العين، وتتميز هذا الحالة بعدة أعراض مزعجة، منها عدم الراحة في العين، وانخفاض أو زيادة الدموع، والاحمرار، والحكة، والإحساس بوجود الحصى، مما يؤدي إلى الصداع.

ما علاقة جفاف العين بالصداع؟

ووفقًا لما ذكره موقع "help guide"، تعتبر العيون الجافة أكثر عرضة لإرهاق العين وإجهادها وتهيجها، خاصةً أثناء الأنشطة التي تتطلب التركيز على مسافة قريبة لفترات طويلة، مثل القراءة أو العمل على أجهزة رقمية مثل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. هذا يمكن أن يتسبب في آلام حول العينين وصداع لاحق.

للتخفيف من جفاف العين والصداع، يُوصى باتباع بعض الإجراءات الوقائية، مثل تحسين مساحة العمل عن طريق وضع شاشة الكمبيوتر بمستوى أقل قليلاً من مستوى العين وعلى بعد ذراع واحد، بالإضافة إلى استخدام شاشات مضادة للوهج وضبط تباين السطوع وحجم الخط لضمان راحة الرؤية.

كما يمكن اتباع قاعدة "20:20:20"، حيث يُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة كل 20 دقيقة من العمل على الشاشة الرقمية، والنظر إلى شيء على بعد 20 قدم على الأقل للسماح للعينين بالاسترخاء.

استخدام قطرات العين المرطبة بانتظام يمكن أيضًا أن يساعد في تخفيف أعراض جفاف العين، ويمكن أن يستغرق الشفاء الكامل عدة أشهر.

من الجدير بالذكر أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في صحة العين، حيث يُوصى بتضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه الملونة والخضروات الخضراء والمكسرات والأسماك والبيض. ويُشجع أيضًا على الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب السوائل بكميات كافية.

علاوة على ذلك، يُنصح بتجنب استخدام الشاشات بشكل زائد، وخاصةً قبل النوم، لتحسين جودة النوم وصحة العين.

وأخيرًا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين إجراء فحوصات دورية للعين للكشف عن أي مشاكل عينية قد تتطلب علاجًا، مثل الأخطاء الانكسارية، لضمان الحفاظ على صحة العين بشكل جيد.

جدير بالذكر جفاف العين يحدث عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة من سطح العين.