محافظ جنوب سيناء يفتتح بينالي إيطالي للفنانة التشكيلية " كارولينا بسكاري"

بمشاركة 12 فنان عالمي..

افتتح اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم بينالي فني تشكيلي للفنانة التشكيلية الايطاليه كارولينا بسكاري، بحضور 12 فنان من مختلف دول العالم، بمدينة شرم الشيخ، وتضمنت الاحتفالية عرض لفريق كورال مدرسة شرم الشيخ، وفقرة غنائية للفنانة الواعدة "أروى" موهبة جنوب سيناء، وعرض رياضي للجمباز، وعروض فنية إيطالية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ قلعة الفنون المختلفة، و في تمام جاهزيتها لاستقبال كافة الفعاليات الفنية، مرحبا بالجميع على أرض الفيروز.

وأوضح أنه يهتم بمختلف الفنون، وإقامة المعارض الفنية التي من شأنها عكس الطبيعة الخلابة للمدينة، وإبراز معالمها السياحية المختلفة، مما يكون له مردود إيجابي في تنشيط السياحة بالمدينة.

وأوضح أنه جاري إقامة مباني ذكية بيئية مثل مجلس مدينة شرم الشيخ والتى أقيمت به الاحتفالية اليوم، لتتماشى مع الطبيعة الخلابة والنقية للمدينة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتبع لتحويل شرم إلى مدينة خضراء.

وأعربت الفنانة كارولينا بسكاري، عن سعادتها بإقامة المعرض بمدينة شرم الشيخ، ودعوة محافظ جنوب لها لاقامة البينالي على أرض السلام، مؤكدة أن كافة الرسومات تتناسب مع طبيعة شرم الشيخ الساحرة بشواطئها وجبالها ورمالها.

وأشارت إلى أنها تقوم برسم هذه اللوحات بإحساس الفنان لإبراز الطبيعة بما يتناسب مع التأثيرات البشرية بها، وتضمن المعرض 12 لوحة فنية، بعضها يوحي بالقوة، والبعض الآخر يدل على طبيعة النفس البشرية

وعلى هامش الافتتاح كرم محافظ جنوب سيناء الفنانة الايطالية، وهنأها بنجاح المعرض متمنيا لها النجاح في كافة معارضها القادمة، وحضر الافتتاح الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيية، وعدد كبير من السائحين الايطاليين.