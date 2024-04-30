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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري كين يسجل الثاني ويقلب الطاولة لبايرن ميونخ على ريال مدريد

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد يتقدم على بايرن ميونخ بهدف فينسيوس في الشوط الأول

وأحرز هاري كين هدف التقدم لبايرن ميونخ من علامة الجزاء في الدقيقة 57 بعد عرقة جمال موسيالا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد 

حراسة المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.
خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.
خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.

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