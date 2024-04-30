هاري كين يسجل الثاني ويقلب الطاولة لبايرن ميونخ على ريال مدريد

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هاري كين هدف التقدم لبايرن ميونخ من علامة الجزاء في الدقيقة 57 بعد عرقة جمال موسيالا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.

خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.

خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.