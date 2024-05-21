حي المرج يخصص 4 أفدنة لإقامة مستشفى عام

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد عبدالهادي رئيس حي المرج، أعمال إزالة التعارضات والإشغالات المتعارضة مع محور مؤسسة الزكاة، ضمن أعمال التوسعة والتطوير، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

أكد المهندس محمد عبدالهادي رئيس حي المرج، أنه جاري العمل على إزالة بعض العقارات وعددها نحو 18 عقار على محور شارع مؤسسة الزكاة ضمن أعمال التوسعة والتطوير.

وأشار رئيس حي المرج في تصريح خاص لـ"الوفد" إلى أنه جاري الانتهاء من تطوير محور الفيروز "التروللي"، الرابط بين حي السلام والمرج شرق القاهرة، كما يجري العمل على تطوير 7 محاور أخرى ضمن مشاريع الدولة التنموية لرفع كفاءة الحي.

وأشار إلى تخصيص 4 أفدنة لإقامة مستشفى عام بحي المرج بجوار قصر الأميرة نعمة، وتستعد الهيئة الهندسية الآن لتنفيذ المشروع ضمن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.