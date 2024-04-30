هام للمتزوجين.. تأثير مفاجيء لأكل المأكولات البحرية على الصحة الجنسية

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن هناك علاقة بين تناول المأكولات البحرية وزيادة الرغبة الجنسية، مما يسلط الضوء على فوائد هذه الأطعمة بشكل أكبر في تعزيز الصحة الجنسية.

فوائد المأكولات البحرية للصحة الجنسية

تأتي هذه الدراسة لتؤكد على اعتقادات سابقة للناس حول هذا الارتباط، ولكنها تقدم أدلة أكثر قوة ودعمًا لهذا الاعتقاد.

أجرى الباحثون متابعة لمدة عام على 500 زوج، حيث طُلب منهم تسجيل نوعية المأكولات البحرية التي استهلكوها بالإضافة إلى تحديد الأيام التي قاموا فيها بممارسة الجنس، وأظهرت النتائج أن تناول المأكولات البحرية زاد من تكرار العلاقات الجنسية بنسبة تصل إلى 39٪ مقارنة بالأيام التي لم يتناولوا فيها هذه الأطعمة.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن الرجال الذين استهلكوا المأكولات البحرية بانتظام كانوا أكثر استعدادًا لممارسة الجنس بشكل متكرر مقارنة بالذين لم يتناولوها بشكل كبير.

تظهر هذه الدراسة الاستقصائية الجديدة أن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين تناول المأكولات البحرية والصحة الجنسية، مما يعزز فهمنا لأهمية هذه الأطعمة في تعزيز الصحة العامة.

وتشير الدراسة إلى أن الفوائد لا تقتصر فقط على تحفيز الرغبة الجنسية، بل تمتد أيضًا لزيادة الخصوبة وتحسين احتمالات الإنجاب.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.