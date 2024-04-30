قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في خطف أحد الأشخاص مستغلين كثرتهم العددية من أجل الاستيلاء على منقولاته كرهًا عنه، وذلك بإنشاء حساب وهمي على الفيسبوك بأسماء إناث بقصد الخديعة والتضليل.

عن طريق الفيسبوك.. المشدد 10 سنوات للمتهمين بإستدراج شخص وسرقته بالإكراه

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار وأيمن بديع لبيب.

ولأنهم في يوم 20/3/2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، خطفوا المجني عليه أحمد. ح. ز، بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أنشأوا حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف ارتكاب الجريمتين، سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد. ح. ز بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كرهًا عنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، محل الاتهام الأول والثاني.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها في منطقة الجيزة.

المشدد 15 عامًا لعاطل لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها في الجيزة

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبدالعاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2491 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم «س.ر» 40 سنة عاطل، في فبراير 2023 بدائرة قسم الجيزة، خطف بالتحايل الطفلة «ج. ن»، بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام مستغلًا حداثة سنها وقلة حيلتها فاستدرجها إلى منزله، فتمكن من تلك الوسيلة من إقصائها عن أعين ذويها، وتعدى عليها.

وقال والد المجني عليها خلال التحقيقات، أن كريمته كانت رفقة شقيقيها لإحضار بعض الأغراض وحال عودتها فوجئ بعدم تواجدها فخرج إلى المنزل بحثًا عنها حتى وجدها رفقة أحد الأشخاص، وبسؤالها عما حدث أجابته أن المتهم اقتادها لمنزله وتعدى عليها.