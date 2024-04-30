مدرسة نقاده بقنا تحصل على المركز العاشر جمهوريا في مسابقة التصوير الفنى

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فوز الطالب محمد محمود عبدالله مدرسة نقاده للتعليم الأساسي بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة "التصوير الفنى" عن المرحلة الأبتدائية والتى تنظمها الادارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية للعام الدراسي 2023-2024م.

وأكد " السيد " أن مثل هذه المسابقات تمنح الطلاب فرص عرض مواهبهم الرائعة وخلق شخصية تتسم بالتذوق للفن الراقي، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة التي تستهدف إعداد جيل "مبتكر" على دراية بالقضايا المحلية والدولية، وقادر على المنافسة، وأضاف أن الفوز بالمراكز المتقدمة السابقة يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي يشهدها قطاع التعليم بمحافظة قنا ، ونتاج دعم الطلاب بكل الأنشطة التربوية في ظل جهود الشؤون التنفيذية بقيادة صابر زيان واشراف هانم محمود موجه عام التربية الفنية بالمديرية.

كما اعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بدء فعاليات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة بمدارس قنا ، و التي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين ، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي برئاسة الاستاذ الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة وهيئة التأمين الصحي .

جاء ذلك أثناء ترأس مدير تعليم قنا اجتماع مديرو عموم الادارات التعليمية بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام و محمد نصر الدين منسق الاستراتيجية بالمديرية واشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي واحمد ابو الفضل مدير إدارة الاحصاء بالمديرية وحسن عوض موجه عام التربية الرياضية و ممثلي التطوير والاحصاء بالإدارات التعليمية ، حيث وجه الوكيل إلى إعداد حقيبة اختبارات رياضية واتاحة وتوفير كافة الادوات والمهمات اللازمة عن طريق تكامل المؤسسات التعليمية داخل الإدارة التعليمية الواحدة و تنسيق وتيسير عمل الفريق المشكل بكل إدارة والمنوط به قياس الطول والوزن للعينة المختارة -من تلاميذ الصف السادس الابتدائي - في المرحلة الاولى ثم الفحص الطبي في المرحلة الثانية ثم العلاج الطبيعي لبعض الحالات التي تحتاج إلى ذلك بالتنسيق مع كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي .

و أوضح مدير تعليم قنا أن الاستراتيجية تعتمد على استكمال قاعدة بيانات دقيقة نفذتها كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وتتولى إدارات الاحصاء والتطوير التكنولوجي بالمديرية تسجيل نتائج العينة ، ومن ثم تتولى كليتي التربية والرياضية والعلاج الطبيعي الاشراف العلمي والفني والتدخل بتأهيل وتنمية مهارات التلاميذ وفق رؤية القيادة السياسية من أجل الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية.