بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي