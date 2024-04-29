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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة إنبي في الدوري

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

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بيراميدز يفوز على ألو ايجيب بثلاثية ودياً

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأريعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

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