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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

" كلية البنات للدراسات العليا" تُصدر النسخة المطبوعة للمرأة في جميع مراحل حياتها

حنان محمد الشاعر،
حنان محمد الشاعر، وكيل كلية البنات للدراسات العليا

قالت حنان محمد الشاعر، وكيل كلية البنات للدراسات العليا والبحوث، إن كلية البنات بحكم تخصصاتها المختلفة من الآداب والعلوم والتربية، وكون طلابها من  الفتيات فهي ترعى كل المحافل والمنتديات التي تخص قضايا المرأة.

وأضافت في كلمتها التي ألقتها  خلال افتتاح  المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بالكلية، بعنوان: "مستقبل النسوية في الوطن العربي"، أن مستقبل النسوية في أمان وخير بوجود منظمة المرأة العربية وكلية البنات التي تحاول جاهدة أن تُلقي الضوء على أهم القضايا المرتبطة بالفتاة والمرأة.

وأشارت إلى أن تخصصات الكلية تهتم بكل ما يخص الفتاة والمرأة، ولدى الكلية برامج مخصصة لدراسات المرأة، كما أن هناك مجلة علمية محكمة لدراسات المرأة والطفل، بالإضافة إلى منتديات عديدة على مدار العام تهتم بإبراز قضايا المرأة.
 

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وذكرت حنان الشاعر مقرره المنتدى، أنه قد صدر حديثاً النسخة المطبوعة من مجموعة قصصية بأقلام شباب الباحثات وطلاب الدراسات العليا بالكلية، وهي مجموعة تحتوي على خمس قصص حول المرأة في جميع مراحل حياتها من الطفولة إلى الكِبر، وكل قصة تُقدم قضية تخص المرأة، من خلال قصة كفاح أو قصة نجاح.

وأعلنت عن إهداء أولى هذه النسخ المطبوعة  للدكتورة فاديا كيوان، مديرة منظمة المرأة العربية.

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