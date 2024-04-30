قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها في منطقة الجيزة.

المشدد 15 عامًا لعاطل لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها في الجيزة

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبدالعاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2491 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم «س.ر» 40 سنة عاطل، في فبراير 2023 بدائرة قسم الجيزة، خطف بالتحايل الطفلة «ج. ن»، بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام مستغلًا حداثة سنها وقلة حيلتها فاستدرجها إلى منزله، فتمكن من تلك الوسيلة من إقصائها عن أعين ذويها، وتعدى عليها.

وقال والد المجني عليها خلال التحقيقات، أن كريمته كانت رفقة شقيقيها لإحضار بعض الأغراض وحال عودتها فوجئ بعدم تواجدها فخرج إلى المنزل بحثًا عنها حتى وجدها رفقة أحد الأشخاص، وبسؤالها عما حدث أجابته أن المتهم اقتادها لمنزله وتعدى عليها.

مصرع زوجين وإصابة طفليهما في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا قنا

وفي واقعة اخري ، لقى زوجان مصرعهما فيما أصيب طفليهما الاثنين باصابات متفرقة مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا - قنا .

وكان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق سفاجا قنا .

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كلا من جابر احمد معوض 34 سنة، وزوجته داليا على احمد حسن 26 سنة.

واصيبت طفلتهما خديجه جابر احمد 5 سنوات بـ«سحجات بالرأس والقدمين»، وشقيقها حمزة جابر احمد 8 سنوات «كدمة في الرأس وسحجات متفرقه بالجسم».

تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى سفاجا المركزيتخت تصرف النيابة، ووتم نقل الطفلين المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية والاسعافات الاولية لهما.