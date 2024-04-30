انعقاد جلسة مباحثات بين مصر واستونيا

استضافت وزارة الخارجية يوم ٢٩ إبريل ٢٠٢٤ جلسة مباحثات ثنائية برئاسة السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وJonatan Vseviov سكرتير عام وزارة الخارجية الاستونية ووفد وزارة الخارجية الاستونية، والذي يقوم بزيارة مصر خلال الفترة من ٢٩ الى ٣٠ أبريل الجاري.

وقد شهدت جلسة المباحثات مراجعة لأطر العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي، والارتقاء بالتبادل التجاري والترحيب بتنمية التعاون القائم في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم فرص التعاون فى المجالات الزراعية والطبية وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما رحب الجانبان بالفرص التي يتيحها تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوي العلاقات الاستراتيجية الشاملة، وتعميق التعاون الاستثماري والاقتصادي وتحفيز الشراكات في المجالات الصناعية والخدمية بما يحقق فوائد متبادلة للجانبين.

وحرص الجانبان خلال المشاورات على تبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحتل، وإيجاد أفق سياسي لإنهاء إحتلال الأراضي الفلسطينية، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الإقليمية والعالمية. كما أكدا على تطلعهما للعمل سوياً لتعزيز مجالات التعاون التنموي في القارة الأفريقية، حيث أشاد الوفد الإستونى بدور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة والعالم.