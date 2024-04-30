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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نصف نهائي كأس خادم الحرمين .. حمدالله يقود الاتحاد أمام الهلال

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الهلال ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
 

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محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي والجونة

ويمثل الاتحاد في اللقاء كل من ..
في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: أحمد حجازي- سعد آل موسى- حسن كادش- فواز الصقور.
خط الوسط: عوض الناشري-فيصل الغامدي- نجولو كانتي.
الهجوم: مروان الصحفي-أحمد الغامدي-عبد الرزاق حمدالله.

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الفضائي الحصري لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

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