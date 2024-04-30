مصر تُعزّز جهودها لحماية الثروة الحيوانية..حملات تطعيم وبرامج تمويل

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اهتمام الدولة بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربين، مع إطلاق عدد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج تحسين السلالات وتطوير إنتاجية هذه المزارع.

الوقاية من الأمراض

أضاف أن الدولة في الماضى كانت تطلق حملتين في العام للوقاية من الأمراض المعدية أو المنتشرة في مناطق دول الجوار لوقاية هذه الرؤوس، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملتين هذا العام من قبل، وأطلقت الحملة الثالثة في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح أن الدولة تقوم بتحصين الماشية للحفاظ عليها من الأمراض، وهناك قوافل بيطرية بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة مثل معهد البحوث والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مع حملات طرق الأبواب للوصول للمربين، كما أن هذه الرؤوس التي يتم ترقيمها يتم تأمينها، حتى يتم تعويض المربي من صندوق التأمين على الماشية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل التمويل الجديد من قبل المشروع القومي للبتلو، مشيرًا إلى أن المشروع شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث بلغ حجم التمويل إلى 8 مليارات و263 مليون جنيه للمستفيدين.

وأضاف أن هذا المبلغ يعكس اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، كما أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل، مشيرا الى أنه يتم منح التمويل على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس، و تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري".

وأوضح، أن هناك شروطا للاشتراك في هذه المبادرة، أهمها توفر المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، مشيرًا إلى أن الأولوية تذهب لعددًا من الفئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.